Cabal alla Juventus: le cifre dell'affare

. Come raccolto dalla nostra redazione - e confermato da Sky -, con un rapido blitz i bianconeri hanno chiuso la trattativa con il Verona per il difensore colombiano classe 2001, che infatti non è nemmeno stato inserito nella distinta per la prima amichevole pre-stagionale dei gialloblù ( QUI IL PROFILO DEL GIOCATORE ).L'operazione si è chiusa sui, cifra che ha consentito di superare la concorrenza dell'. I bianconeri, inoltre, hanno inserito nella trattativa Marley Akè . Cabal svolgerà le visite mediche con la Juve nelle prossime ore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui