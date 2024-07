Juventus-Cabal, accordo vicino: la situazione

La Juventus si muove per rinforzare la difesa. Vi abbiamo raccontato dei contatti con il Nizza per Todibo, che ha già un'intesa di base con i bianconeri e che ha messo la Juve in cima alla lista. Cristiano Giuntoli però lavora su più fronti e nelle ultime ore il dirigente ha fatto grandi passi per quanto riguarda l'arrivo di Juan Cabal. CHI E' JUAN CABAL, IL PROFILO Il difensore del Verona è un obiettivo anche dell'Inter ma la Juventus ha sorpassato i nerazzurri e adesso è vicina a trovare un accordo con il club gialloblù. Lavori in corso per completare l'operazione già nelle prossime ore. Cabal sarebbe il primo rinforzo in difesa per Thiago Motta ma probabilmente non l'ultimo visto che Todibo resta un obiettivo.