Juventus, chi è Juan Cabal: ruolo e carriera

L'ultima stagione

Il ruolo di Cabal

Non era un nome nuovo visto che si era parlato di lui in ottica Juventus già da qualche giorno ma nelle ultime ore i bianconeri hanno deciso di affondare il colpo per Juan Cabal, difensore del Verona. L'accordo tra i club è vicino e Giuntoli è al lavoro per completare l'operazione. Su Cabal c'era anche l'Inter che stava pensando di ingaggiarlo.Cabal è un giocatore di nazionalità Colombiana che ha compiuto a gennaio 23 anni (classe 2001).. E' arrivato in Italia nell'estate del 2022 dove ha giocato per due stagioni con la maglia dell'Hellas Verona. E' stata la prima esperienza per il difensore fuori dal suo paese. Il Verona infatti lo ha ingaggiato dall'Atletico National, club colombiano in cui Cabal ha svolto anche le giovanili.Nella stagione 2023-2024, Cabal è sceso in campo 22 volte con un minutaggio complessivo di 1498 minuti. L'infortunio al bicipite femorale infatti lo ha tenuto fuori per diversi mesi maNell'ultima stagione Cabal è stato ammonito sei volte senza riuscire a finire nel tabellino tra goal e assist.Cabal è un mancino e infatti è proprio sulla sinistra che è stato utilizzato nell'ultimo anno nel Verona. Nonostante questo però, nel corso della sua giovane carriera ha più volte giocato anche da difensore centrale.La Juventus infatti ha bisogno di aggiungere elementi sia nel reparto dei centrali (considerando la possibile uscita di Rugani) ma anche nelle corsie laterali. A sinistra ad esempio c'è solo Cambiaso di ruolo.