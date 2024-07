Stando a quanto riportato da Sky, Marleyè a un passo dal. L'esterno offensivo classe 2001, reduce da un periodo di prestito in Svizzera all'Yverdon, è stato inserito dallanell'operazione per Juan, difensore suo coetaneo che andrà a rinforzare il reparto arretrato bianconero a disposizione di Thiago Motta. Akè era stato un pilastro della Next Gen tra 2021 e 2023, con 43 presenze e 7 goal all'attivo; a seguire l'inizio di un peregrinare poco fortunato tra Digione, Udinese e, appunto, Yverdon. Ora sembra attenderlo una nuova avventura in Serie A.