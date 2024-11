Quanto hanno giocato i 'sostituti' di Vlahovic?

C'è apprensione alla Continassa , mentre si attende il rientro didopo il problema fisico accusato ieri sera con la Nazionale serba. All'orizzonte, infatti, c'è il big match a San Siro contro il Milan, oltre che una serie di altre partite decisamente importanti per il prosieguo della stagione, a iniziare da quella di mercoledì prossimo in Champions League contro l'Aston Villa. Stando alle ultime indiscrezioni non filtra grande ottimismo sulle condizioni dell'attaccante, che potrebbe stare fermo anche per qualche settimana qualora fosse confermato il guaio muscolare.Le ipotesi per sostituirlo , in assenza di un altro "vero" centravanti, sono limitate ae, volendo,, oltre ache però al momento è a sua volta indisponibile (esattamente come il giovane Vasilije Adzic).