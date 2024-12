Perché Vlahovic era nervoso nel finale di Monza-Juventus

I numeri di Vlahovic in Monza-Juventus

Minuti giocati: 85

Goal: 0

Expected goals: 0,26

Expected assist: 0,04

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 1

Tiri bloccati: 1

Dribbling: 1

Grandi occasioni sprecate: 1

Palloni toccati: 28

Passaggi: 19 (63% di accuratezza)

Passaggi chiave: 2

Cross: 0

Palloni lunghi: 2

Duelli a terra: 6 (vinti 2)

Duelli aerei: 3 (vinti 1)

Palloni persi: 12

Falli: 2 (subìto 1)

Anche a Monza, anche con lain vantaggio, il finale di serata non è stato semplice per. L'attaccante serbo è apparso visibilmente nervoso al momento della sostituzione, quando all'85' ha lasciato spazio a Samuel Mbangula, ma non tanto - stando alle ricostruzioni - per il cambio in sé, quanto piuttosto per un episodio controverso accaduto poco prima: il classe 2000 riteneva probabilmente di essere stato privato di un rigore a favore, in un'azione che secondo lui meritava l'intervento dell'arbitro.Un buon segno, in un certo senso, se si valuta che un atteggiamento del genere testimonia il desiderio di Vlahovic di essere sempre protagonista e dare il suo contributo alla squadra - specialmente in un periodo positivo come quello che stava attraversando prima di ieri, con tre goal in altrettante partite di tre diverse competizioni -, ma che allo stesso tempo mette anche in luce quel nervosismo di cui Dusan sembra non riuscire mai a liberarsi davvero. Un tema sul quale, peraltro,ha preferito sorvolare: "Ha fatto una grande prestazione come i suoi compagni, sono contento", si è limitato a dire il tecnico in conferenza stampa , evitando di avventurarsi sul terreno spinoso della "psicanalisi" del serbo, di cui spesso e volentieri si fa più fatica del dovuto a interpretare lo stato d'animo.Non che Dusan abbia fatto una grande prestazione a Monza. Stretto nella morsa degli avversari, con cui ha perso tanti duelli, il numero 9 bianconero ha avuto davvero pochi palloni giocabili - e non è andato nemmeno a cercarseli, forse "confortato" dalla presenza intorno a lui di altri attaccanti che avrebbero potuto fare quel tipo di lavoro - ed è rimasto sostanzialmente innocuo per la squadra di Alessandro Nesta (0,26 il suo dato sugli expected goals, una "grande occasione sprecata" e solo due i tiri, di cui uno fuori dallo specchio della porta e l'altro bloccato, secondo Sofascore). La classica situazione che, in poche parole, finisce per causargli nervosismo, come infatti è accaduto. E che sembra "smentire" Thiago Motta, quando parla di "grande prestazione".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui