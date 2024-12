Le parole diin conferenza stampa dopo Monza-Juventus.- "Abbiamo fatto una partita per vincere, dopo il pareggio abbiamo avuto difficoltà ma dopo il goal meglio. Potevamo fare meglio le transizioni nel secondo tempo per arrivare al terzo goal".- "Koopmeiners? Non sono preoccupato, lo valuteremo domani per capire come sta, speriamo che stia bene. Abbiamo colpito bene due volte, loro una, abbiamo meritato. Fase difensiva? Siamo arrivati noi, sono arrivati loro, il Monza ha giocatori di qualità. Hanno fatto bene ma noi meglio. Come dico sempre, in ogni aspetto dobbiamo migliorare".- "Pensavo solo di fare una buona partita stasera, contro una squadra che ha un grande allenatore e buoni giocatori. Il percorso è fare partite così, fa parte della crescita. Adesso dobbiamo recuperare, riposare e preparare la partita contro la Fiorentina".- "Tantissimo, come il caso di Nico Gonzalez che oggi ha iniziato, in un ruolo che può fare perfettamente ma non è abituato a fare. Non è un caso che i due abbiano fatto goal, è la loro disponibilità ad aiutare la squadra, se lo meritano".- "Fa parte della rosa, sta aiutando tantissimo. Ha avuto qualche piccolo problema ma in allenamento, al di là delle sue qualità, si impegna tantissimo e cerca di mettere concorrenza agli altri per un posto in squadra, entra molto bene e sono contento del suo lavoro. Non dimentichiamo l'età, sta cercando spazio ed è sulla strada giusta. Nico? Sono molto contento, è un ragazzo importante e oggi ha fatto un'ottima partita, si meritava il goal".- "Possiamo fare ancora molto meglio l'uscita da dietro, stiamo migliorando nel capire cosa dobbiamo fare nel momento. Dipende da come viene a pressare l'avversario, ma abbiamo tutte le qualità per farlo".- "Non ne ha bisogno, fa un grande lavoro. Oggi abbiamo vinto noi ma avete visto che la partita è stata molto complicata, con giocatori di livello, noi dobbiamo continuare sulla nostra strada".- "Lui è anche in una Nazionale importante come l'Argentina, ha questo carattere che riesce a trasmettere ai compagni, sia fuori che dentro il campo. Per noi è importantissimo, darà sempre il suo aiuto perché si impegna al massimo e sono contento di averlo".- "Ha fatto una grande prestazione come i suoi compagni, sono contento".