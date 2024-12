Una vittoria che serviva come il pane. Sudata, ma poco importa. Latorna al successo in Serie A dopo più di un mese e lo fa con un mix di genio e sregolatezza, con le idee di un attacco più "pesante" e con qualche sbavatura di troppo dietro. Va bene così, per oggi, perché contavano solo i tre punti. L'equilibrio arriverà di conseguenza. Thiago Motta, comunque, non pensi di aver risolto tutti i problemi: la strada è lunga, ma dasi può ripartire con più forza.