Vlahovic-Juventus: rinnovo e l'interesse del PSG, la situazione

Vlahovic può lasciare la Juventus a gennaio?

Parlare di Dusansolo per ciò che riguarda il campo e il calcio giocato sarebbe riduttivo: la situazione dell'attaccante serbo e il momento che vive a Torino va oltre le questioni tecniche e tattiche, che rimangono senza dubbio un grande tema che condiziona anche le scelte future e il mercato . E' necessario però allargare lo sguardo quando si parla di Vlahovic.Le difficoltà dell'attaccante nel gestire il momento arrivano anche dalla sensazione sempre più marcata cheIl tempo passa e si avvicina la scadenza del contratto (giugno 2026). Gli incontri, inizialmente previsti prima della fine del 2024, non sono avvenuti e mai come adesso c'è tanta freddezza tra le parti. Il tema è sempre lo stesso in questo caso, l'aspetto economico.Non ci sono segnali che portano ad immaginare ad un prolungamento di contratto e questo vuol dire solo una cosa, cheIn questo scenario si inseriscono. Già in passato a Parigi si era pensato a Dusan con Luis Enrique che valuta di ingaggiare un vero centravanti. L'addio in estate di Vlahovic è la possibilità più concreta, ma esiste uno scenario in cui parta già adesso, a gennaio?Non impossibile ma difficile, molto. Perché, in un mese in cui le partite non si fermano, anzi, saranno fondamentali per i bianconeri. Anche perché nell'eventualità che arrivi un'offerta adeguata e che la Juve valuti concretamente la cessione immediata, poi sarebbe necessario un doppio colpo in entrata nel reparto offensivo considerando le condizioni di Milik. A meno che appunto non si metta in piedi un'operazione più ampia che preveda uno scambio. Anche qui però, portare a termine operazioni di questo tipo a gennaio è piuttosto complesso.