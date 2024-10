Juventus-Lazio, i ballottaggi

Mai come in questo caso è un gioco ad incastri perSe sposti uno, allora gioca l'altro e così via. Come quando muovi una pedina e di conseguenza cambia tutto il resto. Ecco, in questo senso, le "pedine" che spostano gli altri sonoNon ci sono mai stati dubbi sulla loro presenza in Juventus-Lazio, ma la domanda di questi giorni è stata "dove giocheranno?".Cambiaso da terzino o da esterno offensivo a destra. E la scelta su dove impiegare i due poi condiziona anche i compagni. Ragionando a livello pratico, il discorso è tutto sommato semplice. Se il numero 10 bianconero coprirà la posizione "solita" ovvero partendo largo, alloraIn caso contrario invece, Yildiz centrale e chance per Mbangula sulla sinistra.Quest'ultimo giocherà se l'italiano tornerà ad occupare la casella offensiva sulla destra. Toccherà a Weah se Cambiaso rimarrà nel ruolo di terzino sinistro.Questi sono i possibili ballottaggi verso la sfida contro la Lazio. Dubbi che però da qualche ora hanno preso una direzione chiara.