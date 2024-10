Dove vedere Juventus-Lazio in tv



Le ultime di formazione

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A si prepara a tornare protagonista con l'ottava giornata di campionato, e tra le partite più attese spicca il big match tra. Questa sfida, in programma sabato 19 ottobre 2024 alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, promette di regalare spettacolo, con due squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi importanti. Da una parte, ladi Thiago Motta, desiderosa di riscattarsi dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, dall’altra ladi Marco, reduce da buone prestazioni sia in Italia che in Europa League e pronta a cercare l’impresa in trasferta.Per quanto riguarda la copertura televisiva, la partita sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport, con possibilità di seguirla in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Un appuntamento imperdibile per i tifosi bianconeri e biancocelesti, ma anche per tutti gli appassionati di calcio italiano.La Juventus si presenta alla sfida con diverse difficoltà legate agli infortuni. Le defezioni in casa bianconera sono molteplici: oltre allo squalificato Conceiçao, Koopmeiners è costretto ai box a causa di una frattura alla costola, aggravata durante la partita contro il Lipsia in Champions League e poi ulteriormente compromessa contro il Cagliari nell'ultimo turno di Serie A. A questo si aggiunge l’assenza di McKennie, ancora in fase di recupero dopo l’affaticamento muscolare rimediato con la nazionale, mentre Nico Gonzalez non ha ancora smaltito il problema alla coscia accusato sempre in Champions.A fronte di questa emergenza, il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi a Manuele a Khepren, ma potrebbe anche decidere di rispolverarein mezzo al campo, una soluzione che darebbe maggiore equilibrio e esperienza al reparto. In attacco, con Vlahovic pronto a guidare l’offensiva, lacercherà di sfruttare al meglio le poche risorse a disposizione, mentre la Lazio tenterà il colpaccio con la fiducia maturata dalle recenti buone prestazioni, sia in campionato che in Europa.