Le partite di Cambiaso da esterno alto

Okay, la formazione pare stia prendendo una direzione ben precisa. Se sarà - come pare -a sostituire l'infortunato, per l'emergenza sugli esterni arriva la candidatura più forte di tutte: ci sarà, e partirà a destra - alto - anche per tamponare il lavoro die aiutare così Nicolònella doppia fase.Ma è davvero una situazione emergenziale? E com'è andatonelle ultime occasioni in quel ruolo?Sono state due, finora, le partite di Andreada esterno destro "offensivo", che poi dipende sempre tanto dal tipo di ruolo e di impostazione del gioco.è sceso in campo dal primo minuto contro il Verona, nella seconda giornata di Serie A, portando a casa una prestazione di assoluto livello. Non solo: qualche giorno dopo è capitato di rifarlo con la Roma, nel primo del trittico di 0-0 che ha rallentato la corsa dei bianconeri.Sì, si tratta alla fine di una situazione emergenziale. E in nessun caso Cambiaso ha contribuito con numeri da tabellino, ossia con gol e assist. Tuttavia, le partite sono state d'una importanza chiara, e sebbene fosse in un ruolo non propriamente suo, l'ex Genoa ha saputo ugualmente imporsi all'interno della partita.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui