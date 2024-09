Juventus, chi gioca contro l'Empoli

può godersi l’imbarazzo della scelta: non solo nel decidere chi schierare dal primo minuto, ma anche nelle mosse a partita in corso. Un piacere inedito rispetto alle prime giornate di campionato. In conferenza ha annunciato che stanno tutti bene, anche quelli che sono tornati dalle nazionali ma non tutti quelli che questa mattina partiranno per Empoli hanno la batteria allo stesso livello di carica. Per questo, ma non solo, scrive Tuttosport, pare certo che la squadra bianconera si presenterà in campo con un blocco costituito da chi è rimasto alla Continassa.I punti fermi sonoai quali dovrebbero aggiungersi. La full immersion di due settimane con Motta, si legge, è stata preziosa per portare al top della forma il brasiliano e per inserire al meglio l’olandese, arrivato a Torino il 28 agosto. Tra chi è stato in Nazionale dovrebbero essere subito della partita gli azzurriin ballottaggio con Kalulu, e Cabal.Ci sono poi chi è tornato da ultimo a Torino, ovvero i giocatori impegnati nelle qualificazioni sudamericaneoltre ai reduci da infortuni muscolari, Thuram, Weah e Adzic, dovrebbero essere gli uomini in grado di garantire a Motta e alla Juve anche una grande ultima mezzora di partita. In particolare Nico Gonzalez, che è reduce dal goal contro la Colombia e di fatto è l'unica alternativa a Vlahovic con Milik ancora assente.



