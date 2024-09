Dove può giocare Cambiaso in Empoli-Juventus

Ci sono quei giocatori che possono giocare un po' ovunque ma che non convincono veramente da nessuna parte. E ci sono poi i giocatori che invece giocano ovunque e sono centrali per la loro squadra in qualsiasi posizione.Guardando solo a questo inizio di stagione, ha ricoperto tre ruoli diversi (considerando solo le formazioni iniziali), ovvero a destra in un difesa a quattro, esterno offensivo e laterale nel 3-5-2 (con l'Italia). Se poi analizzassimo anche le posizioni a partita in corso, il numero aumenterebbe ancora.Non ci sono dubbi chIl punto è capire dove almeno inizialmente dovremo "inserirlo" nella formazione. Di base, tre possibili "ruoli" che condizioneranno anche chi tra gli altri bianconeri resterà fuori.La prima opzione è quello di vederlo nuovamente alto a destra, come ha giocato anche contro la Roma. Da esterno con facoltà di muoversi dove la partita lo "porta". In questo caso,Seconda soluzione; Cambiaso sempre a destra ma nella linea difensiva. Scenario che vedrebbe quindi aumentare le chance per l'argentino di iniziare titolare e allo stesso tempoGli ultimi due potrebbero anche essere utilizzati da difensori centrali ma lì ci immaginiamo ancora Gatti insieme a Bremer. Ultima strada per Thiago Motta: spostare Cambiaso sulla fascia sinistra conopo tre gare consecutive in campo dal primo minuto.