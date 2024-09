Douglas Luiz-Juventus: la spiegazione di Thiago Motta sul momento

Titolare contro l'Empoli?

ormai lo sappiamo, difficilmente escono titoloni o risposte particolarmente impattanti a livello mediatico. Ma leggendo tra le righe e ascoltando attentamente, si possono trarre messaggi chiari, anche con poche parole dette quasi senza farsi sentire. E' il caso della risposta data nella conferenza odierna suA Thiago è stato chiesto infatti quali sono state le difficoltà per Douglas Luiz in questo inizio visto che non è mai partito titolare. ", due parole, senza ulteriori spiegazioni, questa la risposta del tecnico. Ecco, in quelle due parole, c'è tutta la comunicazione di Thiago Motta ma anche la gestione del gruppo e delle scelte. Avrebbe potuto replicare facendo un discorso ampio sul fatto che fosse arrivato in un nuovo campionato, che avesse saltato parte della preparazione. No, tSe anche effettivamente ci fossero state "alcune" difficoltà d'inserimento, non le verremo mai a sapere dal tecnico.Poi, l'altro messaggio sulla gestione generale del gruppo che possiamo percepire dalla risposta. Per Thiago non c'è bisogno di spiegare come mai Douglas Luiz non sia partito titolare fino ad ora.E se qualcuno nelle prime gare ha meritato più del brasiliano, semplicemente viene fatta la scelta di conseguenza. Tutto normale, nessuna spiegazione da dover dare.In vista del match contro l'Empol. Ma Motta non ha dato certezze, nè per lui nè per Koopmeiners: "Sono due grandi giocatori come tanti altri, vedremo domani chi inizierà e chi subentrando potrà dare un contributo. Siamo fortunati ad averli".