La sosta è ormai conclusa ed è tempo di tornare in campo. Lalo farà domani allo stadio Castellani, sfidando l'nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. E oggi, giorno di vigilia,parla in conferenza stampa dall'Allianz Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni in vista del match.



SOSTA - "Molto bene, i ragazzi si sono allenati bene. Sono contento di quelli che sono rimasti con noi, ma anche di quelli che sono partiti e hanno giocato, sono tornati tutti bene. Abbiamo quasi tutti a disposizione".



INSIDIA EMPOLI VERSO LA CHAMPIONS - "Conoscevamo il calendario, domani è una partita seria con un Empoli che sta bene. Stiamo bene anche noi, abbiamo lavorato in questi giorni con tutta la squadra e siamo pronti".



DOUGLAS LUIZ E KOOPMEINERS - "Sono due grandi giocatori come tanti altri, vedremo domani chi inizierà e chi subentrando potrà dare un contributo. Siamo fortunati ad averli, nessuna difficoltà".



DOPPIO IMPEGNO RAVVICINATO - "Non cambia niente, ci si allena, si gioca, si recupera. Di partita in partita, affrontiamo tutto con il massimo impegno".



SUDAMERICANI - "Stanno tutti bene, Nico e Danilo hanno giocato, anche altri. Il calendario lo conoscevamo, sappiamo cosa ci aspetta e lo affrontiamo con grande entusiasmo, passo dopo passo. Dobbiamo solo pensare all'Empoli, che sta bene e andremo a dare il massimo, cercando di portare la partita dalla nostra parte per ottenere il risultato che vogliamo".



FARE MEGLIO NEGLI SPAZI STRETTI - "Ho visto una crescita, possiamo fare ancora meglio. L'Empoli sa difendersi con un blocco molto basso ma non finisce lì, nel recupero hanno creato problemi a tutti ripartendo. Dobbiamo giocare bene, con qualità, e quando non è il caso di attaccare difendere bene nelle transizioni".



RISPOSTA DEL GRUPPO - "Molto bene, c'è la convinzione di fare un gioco che ci porta ad avere risultati. Abbiamo un'idea in comune, di partita in partita vogliamo competere con le avversarie. Ognuna ha la sua storia ma sappiamo cosa andremo ad affrontare. Dobbiamo sapere cosa fare e cosa evitare".



ASTICELLA FISSATA PER BLOCCHI DI PARTITE? - "Domani... Le altre due partite le prepareremo dopo, siamo concentrati sul fare una partita seria, rispettando l'Empoli. Saremo concentrati solo su Empoli: Colombo, Malè...". DANILO - "Lo vedo molto bene, è importante per noi come tanti altri. Con il Brasile ha giocato terzino un po' più bloccato, lo può fare da noi come può farlo anche centralmente. Vedremo di partita in partita in base a cosa serve".



INIZIO DI UN NUOVO CAMPIONATO? - "Non riesco a ragionare così, io penso alla partita, complicata come tutte. Avremo di fronte una squadra che sta bene, che sa cosa vuole fare in campo, noi dobbiamo essere pronti ad affrontarla e rispettarla ma anche a imporre il nostro gioco per fare risultato. Tutto il resto conta relativamente poco".



ADZIC E I GIOVANI - "L'ho visto bene, un buon rientro. Si è allenato bene e ha fatto un grande test. Per i giovani dipende tutto da loro, io non guardo età o nazionalità, guardo il momento e cosa possono portare alla squadra. Lui come tanti altri hanno tanto entusiasmo, voglia di fare, va gestito il momento. Devono avere anche il tempo di crescere, hanno bisogno del Danilo, di Federico, Gleison, Andrea Cambiaso... Ragazzi che hanno più esperienza per poter emergere e dare alla squadra quello che serve, pensando al bene della Juventus. La cosa più importante è fare un buon lavoro".



RABIOT - "Troppe supposizioni, non mi ha chiamato. In quel momento avevo detto che gli auguravo il meglio, continuo a pensarlo. Gli voglio bene come ragazzo e come giocatore, ha preso una strada diversa e gli auguro di trovarsi una squadra dove poter essere felice e dimostrare il suo talento".



VLAHOVIC - "Tutta la squadra deve aiutarlo, come lui deve aiutare la squadra. Sono contento delle sue giornate, arriva al mattino e porta grande entusiasmo anche agli altri. Interessantissimo vederlo quando arriva, ha energia positiva e sono molto contento".





