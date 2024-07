Szczęsny, il polacco con la valigia in mano

Capitolo difensori: Rugani non certo della permanenza, De Sciglio verso l'addio

Nicolussi potrebbe partire, Kostic ha richieste. Chiesa in bilico

La Juventus sta lavorando attivamente sul mercato in entrata. Chiusi Douglas Luiz e Thuram, rispettivamente da Aston Villa e Nizza, ora la Juventus punterà forte su Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Tuttavia non c'è solo il mercato in entrata da attenzionare. I bianconeri infatti stanno lavorando per snellire la rosa, vendendo gli esuberi.Il portiere polacco è fuori dai programmi futuri della Juventus. Il club bianconero si è già tutelato con l'acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza, autore di ottime stagioni con la maglia brianzola. L'ex Roma sembrava vicino all'Al-Nassr, ma ora la trattativa rischia di saltare anche a causa del possibile arrivo di Ederson del Manchester City . In Italia c'è l'ipotesi Monza, anche se Galliani aveva sorvolato sulla questione. In ogni caso la sensazione è che una soluzione si troverà, viste anche le parole del portiere su un suo possibile aiuto alla Vecchia Signora.In difesa la situazione sulle situazioni riguarda anche chi aveva firmato da poco un rinnovo di contratto. Stiamo parlando di Daniele Rugani, il cui futuro in bianconero è tutto fuorché scontato. L'Ajax sarebbe molto interessato al giocatore. Anche De Sciglio, fedelissimo di Massimiliano Allegri, andrà via, in quanto non rientra nei piani del nuovo corso Juventus . Djalò invece verrà valutato da Thiago Motta.A centrocampo resta sempre da monitorare la situazione di Adrien Rabiot. Intanto però Nicolussi Caviglia potrebbe lasciare il club, con richieste dal Venezia. Il futuro di Kostic certamente non sarà alla Juventus, il serbo non rientra nei piani della Juventus e la Turchia, precisamente il Fenerbache, sembra chiamare. Anche il futuro di Arthur sarà lontano dalla Juventus. Chiesa continua ad essere in bilico, con la Roma che sembra voler fare sul serio . L'addio di Milik non è da escludere, anche per lui ci sono richieste dalla Turchia.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui