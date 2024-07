Juventus, dove andrà Szczesny?

L'ipotesi Monza

La Juventus attendeche domani arriverà a Torino per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi anni.E il polacco, come dichiarato in un'intervista recente (le sue parole), ha "compreso" la scelta del club aprendo quindi all'addio. Dove però?Szczesny sembrava ad un passo da approdare in Arabia Saudita, all'Al Nassr, che aveva proposto un super ingaggio al polacco per due anni.. Anche le ultime novità vanno in questa direzione, visto che come raccontato anche da Fabrizio Romano,Il portiere sta dialogando con l'Al Nassr e ha ricevuto il via libera dal Manchester City. Il club inglese attende la prima offerta ufficiale.Una situazione legata a doppio filo con Szczesny; dietro lo stop del suo passaggio in Arabia quindi c'è la scelta dell'Al Nassr, che prova ad ingaggiare il brasiliano. In ogni caso, iNegli ultimi giorni si sono rafforzate le voci sul Monza, con. Il nodo principale riguarda l'ingaggio, ostacolo non semplice da superare.Cifre ben al di sopra delle possibilità economiche del Monza. Situazione in evoluzione; intanto, una certezza; Di Gregorio presto sarà ufficialmente il nuovo portiere titolare della Juve.