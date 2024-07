Adriano Galliani, le parole su Szczesny e la Juventus

Adriano, attuale amministratore delegato del Monza è presente all'evento di presentazione dei calendari della prossima Serie A. Ha parlato proprio in vista dell'evento. Queste le sue parole riportate da SportMediaset:"Difficile andare nel lato sinistro della classifica, ma vediamo che cosa possiamo fare. Devo ammettere che il progetto della Juventus mi sta abbastanza intrigando, ma anche Conte e Napoli. Ma credo che nella prossima stagione i punti di distanza tra la prima e la decima saranno molti meno rispetto alla stagione appena terminata"."Tuttavia penso che le prime dieci saranno sempre le stesse, come negli ultimi anni. Il lato sinistro della classifica si sta cristallizzando esattamente come accade negli altri campionati d'Europa. Che squadra vorrei evitare alla prima giornata? Non c'è una squadra che voglio evitare. Non capisco che parla di calendario facile o difficile. Non sai le condizioni dell'avversario in una giornata. Di sicuro saremo in trasferta perché dovremo fare la terza fuori casa, vedremo dove andremo ma non cambia niente"."Una volta mi chiamavano il 'Condor', anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il Condor, quindi il Condor non può partire il 3 di luglio, il Condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo".





