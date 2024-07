La Roma vuole Federico Chiesa

Laavrebbe sperato in un Europeo diverso per Federico, in modo da poter valutare la sua cessione per una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro, decisamente tanti per un giocatore in scadenza tra meno di un anno. Il suo contratto con la Juventus infatti, come ormai noto, è innel 2025 e le idee di rinnovo sono sempre più in calo. Ecco che la Juventus che non vuole perderlo a zero ne valuta la cessione. Come riferisce oggi Tuttosport.Il prezzo per lasciarlo partire da Torino è tra iCifra non elevata per un giocatore del suo calibro ma comunque ragionevole considerando la scadenza 2025. La Roma è certamente la maggiore estimatrice con il Napoli che osserva da lontano. Daniele De Rossi crede fortemente nel talento del numero 7 della Juventus ed ha bisogno di rinnovare il suo reparto offensivo. Grande ruolo lo gioca anche l'ex compagno Paulo Dybala che tanto vorrebbe tornare a giocare con il classe 1997. Dall'estero Manchester United e Bayern Monaco ma Fede preferisce l'Italia.

