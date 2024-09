Szczesny-Barcellona: le parole del portiere ex Juventus

"Barcellona uno dei club migliori del mondo"

Ora dopo ora il trasferimento disembra uno scenario sempre più concreto. Anzi, secondo Fabrizio Roman o è stato trovato l'accordo con il Barcellona e già nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche. L'ex portiere della, che è svincolato dopo aver risolto il contratto che lo legava ai bianconeri fino al 2025, aveva deciso di ritirarsi ma la chiamata del club blaugrana ha cambiato tutto.Szczesny aveva già commentato questa ipotesi senza però fornire indicazioni: ", è un buon amico e un grande portiere e gli auguro il meglio. Questa è l'unica cosa su cui posso commentare". Il riferimento è a Ter Stegenche ha subito un grave infortunio e starà fuori a lungo. E proprio per questo, i blaugrana stanno pensando a Sszczesny come sostituto.Il polacco ha nuovamente parlato, questa volta ai microfoni di Sport, facendo capire di star valutando attentamente la possibilità di continuare a giocare e trasferirsi in Spagna: "Rispetto molto la storia del Barça; È uno dei migliori club del mondo. Capisco la difficile situazione che si è creata dopo l'infortunio di Marc-André Ter Stegen e