Juventus, i dettagli sulla buonuscita per Szczesny

Davveropuò firmare con il? L'ipotesi clamorosa sta acquisendo sempre più forza in queste ore , con il club blaugrana attivo sul mercato nella ricerca di un valido sostituto dell'infortunato Marc-André Ter Stegen. Il portiere polacco sembrava ormai pronto a iniziare una nuova vita dopo la risoluzione del contratto con la- che sabato gli ha tributato un bell'omaggio all'Allianz Stadium - e il successivo annuncio del ritiro dal calcio, ma l'idea di tornare in campo con una big europea come il Barcellona potrebbe seriamente stuzzicarlo e convincerlo a tornare sui suoi passi.Se ne saprà di più a breve. Intanto c'è già una certezza: come riporta Tuttosport, l'eventuale firma di Szczesny con un nuovo club farebbe comodo anche alla stessa Juve, che risparmierebbe 2 milioni di euro sui 4 della buonuscita concordata prima della risoluzione. Metà della cifra, infatti, sarebbe stata percepita dal portiere nella prossima stagione, ma chiaramente questo accordo verrebbe meno in caso di trasferimento in una nuova squadra.





