Szczesny al Barcellona: è fatta

Quella che era fino a poche ora fa soltanto un'ipotesi adesso invece sembra un'operazione praticamente fatta. L'ex portiere dellain cui ha spiegato di non poter non considerare il trasferimento alsegnale chiaro della situazione. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, l'accordo tra le parti è stato raggiunto.a parametro zero visto che era svincolato dopo ave risolto il contratto che lo legava alla Juventus fino al 2025. Il polacco fa un passo indietro quindi rispetto alla scelta di ritirarsi. Le visite mediche prima della firma sono fissate per i prossimi giorni in Spagna.