Come sta andando Soulé alla Roma?

I numeri di Soulé

Sta attraversando una fase di crisi totale la, che ieri ha esonerato Ivan Juric e ora è a caccia del suo sostituto nel tentativo di salvare una stagione che sembra già compromessa. A risentire del caos, ovviamente, è in primis lo spogliatoio, dove c'è anche quelche solo pochi mesi fa era stato accolto dal popolo giallorosso come un eroe ma che finora non è mai riuscito a incidere, complice forse… la permanenza del connazionale e amico Paulo Dybala. L'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, spiega come, ormai certo di dover salutare il classe 1993, avesse deciso di puntare tutto su Soulé in un 4-3-3, salvo poi dover fare i conti con la presenza di due giocatori molto simili per caratteristiche senza nemmeno la possibilità di completare la squadra con innesti più funzionali, essendo venuto meno il tesoretto previsto per la cessione dell'argentino.Al di là di queste dinamiche, nelle prime tre giornate di Serie A Soulé era sempre partito da titolare con la maglia della Roma, anche nel match contro laall'Allianz Stadium, senza però lasciare il segno; a seguire una panchina contro il Genoa e, da lì in poi, una serie di alti e bassi, con l'arrivo diche non lo ha aiutato a trovare la giusta collocazione in campo. Ieri 57 minuti contro il Bologna, un'altra gara deludente che lo ha reso bersaglio di qualche critica.I numeri, del resto, non depongono a favore di Soulé: in 12 presenze totali tra campionato ed Europa League per un totale di 645 minuti in campo (solo per fare un confronto, Francisco Conceicao ne ha giocati 601 dopo essere stato anche fermo per infortunio), l'argentino ex Juventus ha segnato solo un goal contro il Verona e non ha servito nessun assist. Forse un po' poco per un giocatore per cui la Roma ha sborsato oltre 25 milioni di euro. La speranza per lui è che le cose possano cambiare con la nuova guida tecnica. Altrimenti verrebbe da pensare che aveva davvero ragione chi sosteneva che, in estate, l'affare lo avesse fatto la Juve…