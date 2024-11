La strategia della Juventus per Conceicao

Dieci presenze, per un totale di 601 minuti giocati, due goal e cinque assist. Parlano da soli i numeri di, che dopo essere approdato un po' in sordina nel mondo bianconero è presto diventato uno di quei giocatori di cui Thiago Motta non può fare a meno , che sia titolare o che subentri a gara in corso. Un po' come Andrea Cambiaso, con la differenza che quest'ultimo è "tutto" della- che però sta lavorando per blindarlo e allontanare le possibili pretendenti -, mentre il giovane portoghese è solo in prestito, grazie a una formula insolita trovata in estate.Anche per lui, comunque, i bianconeri sono già decisamente attivi: l'obiettivo è quello di trasformare quanto prima l'operazione in un acquisto a titolo definitivo, come del resto Cristiano Giuntoli avrebbe già voluto fare nei mesi scorsi quando però le tempistiche strette hanno spinto a percorrere un'altra strada. Chico ha unanel suo contratto con il, una cifra che non spaventa la Juve: il matrimonio si farà, spendendo tutto il necessario.