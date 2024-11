I numeri di Cambiaso



Il valore di Cambiaso

Andreasta diventando una delle figure centrali della Juventus, dimostrando di essere un giocatore che può fare la differenza in tutte le fasi del gioco: dalla difesa al centrocampo, fino all'attacco. Negli ultimi quattro giorni, le sue incursioni palla al piede hanno avuto un impatto decisivo. Prima ha guadagnato il rigore su Francisco Conceição, che ha permesso ai bianconeri di pareggiare contro il Lille, poi, nel derby contro il Torino, ha offerto l'assist che ha portato Timothya segnare il gol che ha sbloccato la partita. Le sue prestazioni non sono passate inosservate.Sotto la guida di Thiago Motta, Cambiaso sta vivendo una stagione straordinaria. In 16 partite, di cui solo 2 partendo dalla panchina, ha segnato un gol e fornito due assist, accumulando 1.297 minuti in campo, diventando così il giocatore più presente in stagione per la Juventus, superando anche Dusan Vlahovic (1.295 minuti). Questo non è solo il frutto del suo talento individuale, ma anche della sua versatilità tattica che consente alla squadra di essere più dinamica e creare superiorità numerica in varie zone del campo. Cambiaso, che Motta ha conosciuto e valorizzato durante la sua esperienza a Bologna, è diventato una risorsa fondamentale per il tecnico bianconero.L'evoluzione di Cambiaso non è passata inosservata anche al c.t. della Nazionale, Luciano Spalletti, che lo ha convocato per le partite della Nations League. Il jolly juventino è ormai considerato un punto fermo degli Azzurri, un giocatore destinato a essere centrale nel percorso verso le qualificazioni ai Mondiali del 2026.Con un contratto in scadenza nel 2029 e un ingaggio attuale di 1 milione di euro a stagione (destinato a crescere), Cambiaso ha visto lievitare in breve tempo il suo valore di mercato. I grandi club europei, tra cui il Real Madrid, hanno messo gli occhi su di lui, e oggi un giocatore con le sue qualità potrebbe valere intorno ai 50 milioni di euro. Nonostante l'interesse da parte di top club, sia la Juventus che Cambiaso sembrano allineati nella volontà di costruire un progetto vincente insieme a Torino, con l'obiettivo di sviluppare un ciclo di successi a lungo termine.