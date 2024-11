Il retroscena su Allegri e Giuntoli

Sono ore caldissime in casa. L'esonero di Ivan Juric, il secondo stagionale dopo quello di Daniele De Rossi, ha di nuovo messo di fronte i Friedkin alla necessità di compiere una scelta importante per il futuro della squadra, impantanata al 12° posto in classifica a +4 dalla zona retrocessione e in cerca di un allenatore che possa finalmente risollevarla. In cima alla lista del ds Florent Ghisolfi c'è anche l'ex Juventus, che conosce la squadra giallorossa e potrebbe essere intrigato da questa sfida come lo fu prima di lui Josè Mourinho (per quanto nei giorni scorsi il suo "mentore" Giovanni Galeone abbia sostenuto che al momento non preme per tornare in panchina).Stando a Il Corriere dello Sport, comunque, il tecnico livornese non è ancora stato contattato: se poi dovesse ricevere una chiamata nelle prossime ore, non ne farebbe una questione economica. Intercettato ieri sera a San Siro per il match tra l'Inter e il Napoli, che al prossimo turno affronterà proprio la Roma, Allegri avrebbe incontrato nei giorni scorsi anche, "in prospettiva di un possibile nuovo lavoro altrove".