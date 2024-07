Arthur il più complicato da piazzare

Non solo il brasiliano è difficile da piazzare

Matiase Deanhanno salutato la. Due cessioni dolorose, dato che avrebbero potuto costituire un buon investimento a "zero" per l'immediato futuro della squadra. La scelta però è stata fatta per permettere alla Juventus di intervenire su più fronti per quanto riguarda il mercato. Inoltre i due giocatori, molto probabilmente, erano i più facili da vendere.Il futuro diè noto da mesi, non fa parte del progetto tecnico della. Quindi è sul mercato, ma al momento non ci sono state grandi novità su di lui. Il Como aveva mostrato interesse per il giocatore , ma non si è acceso nulla. L'ex Barcellona è dunque il giocatore più difficile da piazzare, sopratutto per il corposo ingaggio che percepisce. Uno stipendio che, almeno in Italia, pochissime squadre possono permettersi.Non c'è solo il brasiliano, ma anche. La pista araba sembra ormai sfumata e solo il Monza ha mostrato interesse per l'ex. Però il suo ingaggio non permette al club brianzolo di sferrare un colpo decisivo. L'acquisto di Gollini da parte del Monza non esclude Szczęsny , ma tutto dipenderà dalla formula.Poi ci sono anche gli altri giocatori in uscita come. Una lista considerevolmente lunga. Tutti questi nomi sono collegati tra di loro perché non faranno parte della prossima, ma anche perché ad oggi non sono arrivate delle offerte. Elementi che sono sul mercato ormai da settimane e che, a differenza di, non sono al momento facili da vendere. Agosto forse potrebbe essere utile per smuovere le acque su questo fronte.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui