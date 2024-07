Como su Arthur: le ultime

Quando scade il contratto di Arthur con la Juventus?

L'esclusione dal ritiro dellaa Herzogenaurach ha i connotati della ceritifica., rientrato dal prestito alla Fiorentina, non fa assolutamente parte del progetto die il suo mancato approdo in Germania per la nuova settimana di preparazione estiva fuga ogni dubbio in tal senso. Morale della favola, si cercherà di cedere il brasiliano arrivato nell'estate del 2020 dal Barcellona nell'economia dello scambio che condusse Miralem Pjanic in blaugrana. Il futuro del centrocampista verdeoro, tuttavia, potrebbe essere ancora in Serie A, con il Como - primo avversario della Juve nel prossimo campionato - a fare da spettatore più che interessato.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Como avrebbe già effettuato un sondaggio con il club bianconero per provare a capire la fattbilità dell'operazione. Nei prossimi giorni i dialoghi tra le parti potrebbero svilupparsi in maniera decisamente più approfondita.Il contratto di Arthur con la Juventus scadrà tra due anni, esattamente il 30 giugno 2026.





