Passano i giorni ma Szczesny rimane un giocatore della Juventus e non sembrano esserci al momento piste calde per una sua cessione. Sfumata l'opzione dell'Al Nassr, si era fatto avanti il Monza per il polacco. Il club brianzolo però sta chiudendo in queste ore per Gollini dall'Atalanta. Si chiude quindi anche questa pista per Szczesny?Quella del Monza e in particolare di Adriano Galliani per Szcesny era una suggestione e non ancora una trattativa concreta. E tale rimane, perché nonostante l'arrivo sempre più probabile di Gollini, un approdo di Szczesny al Monza non sarebbe definitivamente tramontato, riferisce la Gazzetta dello Sport. Sicuramente, il nuovo acquisto in porta tranquiilliza Galliani, che nel caso potrà pensare più in là al grande colpo Szczesny.