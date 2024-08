Sancho-Juventus: gli aggiornamenti sulla trattativa

Cosa può succedere?

A poco più di 24 ore dalla fine del mercato,Dopo il forte pressing degli ultimi giorni, nella giornata di oggiper l'esterno di proprietà del Manchester United. A complicare l'operazione sono i costi e la formula dell'eventuale trasferimento.La Juve come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, ha presentato un'o fferta al Manchester di prestito con diritto di riscatto per un investimento iniziale intorno ai 6 milioni. Troppo poco per accontentare le richieste di Red Devils, che al momento tengono duro e non vogliono abbassare le pretese per un giocatore come Sancho. Trattativa quindi in salita ma non ancora chiusa.Ecco, ma cosa potrebbe cambiare nelle prossime ore? La Juve lavora ancora anche in ottica uscite considerando che della lunga lista degli "esuberi", sono rimasti in tre, ovveroSul brasiliano è piombato il Napoli ( QUI i dettagli) mentre per Djalò ci sono stati contatti con il Brest. Le partenze di questi giocatori potrebbero permettere alla Juve di migliorare l'offerta per Sancho, sperando che nel frattempo il Chelsea o altre squadre non abbiano trovato un accordo con il Manchester United.