Arthur Napoli, la situazione

Ilsta valutandoMelo come possibile alternativa a Stanislavper rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha avviato un primo sondaggio per il centrocampista brasiliano, attualmente in uscita dalla Juventus . La necessità di esplorare nuove opzioni a centrocampo è emersa dopo le recenti considerazioni su Lobotka e la necessità di avere un vice. Arthur, che ha avuto un impatto altalenante con i bianconeri, potrebbe rappresentare una valida soluzione per il Napoli, offrendo esperienza e qualità nel cuore del campo.Il giocatore brasiliano è in cerca di una nuova sistemazione e il Napoli potrebbe essere l’opzione giusta per rilanciare la sua carriera. La Juventus, dal canto suo, sta cercando di sfoltire l’organico e di completare le operazioni di mercato , e la cessione di Arthur potrebbe alleggerire il bilancio e aprire spazi per nuovi innesti. Il sondaggio del Napoli è solo il primo passo verso una possibile trattativa, e nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi riguardo al futuro di Arthur e alle strategie del club azzurro per il centrocampo.