Juventus, il mercato LIVE 29 agosto

e la Juventus ha davanti a sé solo due giorni prima della chiusura della sessione di calciomercato. In questo breve lasso di tempo, dopo i più recenti "botti", il club bianconero deve ancora concludere alcune operazioni sia in entrata che in uscita.in cui ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva per definire la rosa.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.10.00- Tuttosport - Juventus, Arthur: niente Fiorentina restano due piste ma sembrano impervie. Le ultime 9.30- Tuttosport - Juventus, Filip Kostic storce il naso al Southampton, cosa fare ora? 9.00- Tuttosport - Juventus, Teun Koopmeiners sarà allo Stadium domenica ma la convocazione è a rischio. Cosa può succedere 8.30- Tuttosport - Juventus, Jadon Sancho potrebbe risolversi al fotofinish: le ultime sull'avanzamento della trattativa 7.30 - Gazzetta - Milan, l'offerta per Rabiot: le cifre e la posizione del francese





