L'offerta della Juventus

La posizione dello United e l'ombra del Chelsea

Che cosa dobbiamo aspettarci oggi

Mancaano poco più di ventiquattro ore alla conclusione di una sessione estiva di calciomercato che per laè stata a dir poco entusiasmante. Dopo gli arrivi di Di Gregorio, Kalulu, Cabal, Thuram, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Conceicao e, l'ultimo della lista, Koopmeiners, il club bianconero sogna di piazzare l'ultimo grande colpo proprio sul gong.Ogni riferimento aè puramente voluto. Il fantasista inglese è in uscita dal Manchester United e la Juve ha deciso di provarci, concretamente, per regalare a Thiago Motta un altro tassello destinato ad alzare ulteriormente il tasso qualitativo della rosa bianconera.Bisogna partire da una certezza: la trattativa per il classe 2000 è tutt'altro che semplice. L'ex Borussia Dortmund ha un contratto con i Red Devils che scadrà il 30 giugno 2026 e, soprattutto, percepisce un ingaggio da 9 milioni di euro netti. Per questi motivi la Juve ragiona sulla possibilità di acquisire il calciatore in prestito per poi ridiscutere - al termine della stagione 2024/25 - il suo futuro. Su questi presupposti, Cristiano Giuntoli ha recapitato allo United la prima offerta ufficiale.La Juventus ha messo sul piatto una proposta strutturata sulla base di un prestito oneroso circa 6 milioni di euro compresa la parte d'ingaggio che i bianconeri andrebbero a coprire, più un opzione di riscatto al termine della stagione.I Red Devils, dal canto loro, preferirebbero cedere il calciatore a titolo definitivo e - in quest'ottica - va attenzionata la posizione del Chelsea che potrebbe imbastire uno scambio con Raheem Sterling. Ma è certo che in casa inglese si stia valutando attentamente la proposta della Juve.Quella di oggi, di fatto, sarà una giornata assolutamente decisiva per capire se le parti riusciranno a raggiungere un'intesa definitiva. Juve e United proseguono i colloqui al fine di trovare una quadra generale, ma chiaramente il tempo stringe. La Juve però ci credo e vuole piazzare l'ennesimo punto esclamativo ad una sessione da urlo.





