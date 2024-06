Leggi Sancho . Aspetti. In cantiere c'è Michele. E sogni uno che ha stregato Spalletti e ha superato tutto il resto della (ottima) difesa della Nazionale . Come si fa a non essere entusiasti? Anche le voci influenzano gli umori estivi: è il potere del tempo speso sotto l'ombrellone (per chi può), è quel frammento di vita tra una stagione e l'altra che deve necessariamente riprendere un senso. E un senso, questo mercato, ce l'ha. Eccome.Sarà una Juve grandi firme perché la Juve in primis ne ha necessità. Lo sosteneva anche, asserendo come e quanto questa squadra mancasse di qualità in mezzo al campo. Impossibile essere in disaccordo. Impossibile però ridurre tutto al mercato, ed è qui che inizierà e proseguirà il lavoro diSarà una squadra comunque da allenare, oltre che gestire. Da indirizzare e mettere insieme. Da assemblare come si fa con quel mobiletto preso per la cucina nuova: solo il tempo dirà materialmente a cosa e come potrà realmente servirti.Sarà una lunga estate e sarà a tratti bellissima, ma non priva di dolori per i tifosi che - vuoi o non vuoi - si sono affezionati alle facce di questi anni di lotta, sangue, sacrificio e il pensiero che la Juventus fosse questa roba qui, impossibile da farne un'altra. Ma pure questo è crescere, pure questo è sentirsi di nuovo grandi. Pure questo è chiudere il portone del passato e affacciarsi al futuro.Ha ragione chi teme di perdere un pezzo d'identità juventina, ma è stata la chiara scelta della società, come chiara era la necessità di uscire dal paradigma del "non prenderle" come massimo risultato auspicabile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.