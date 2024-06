Calafiori, le ultime sul futuro tra Italia e Juventus

Calafiori-Juventus, la situazione



La posizione del Bologna

Fattore europeo

Se le scelte di formazione fossero confermate, cPer Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Federico Gatti solo panchina, anche se i primi due si aspettano di poter subentrare a gara in corso. Ecco, nell'idea di Giuntoli e Thiago Motta però, ci sarebbe un altro giocatore che vorrebbero fosse già bianconero e che giocherà dall'inizio al Signal Iduna Park. OvveroCalafiori ha vinto il ballottaggio; Spalletti ha deciso di schierarlo al fianco di Bastoni per una coppia inedita e di grande qualità. Una grande chance per il difensore del Bologna, che grazie alla super stagione in rossoblù si è conquistato prima la convocazione e adesso addirittura una maglia da titolare. Chissà se tra i mille pensieri che gli passeranno nella testa in queste ore, ce ne sarà uno anche perche lo ha trasformato in un centrale di difesa con risultati impossibili da pensare un'estate fa.Adesso è il momento per Calafiori di "scartare" il regalo che Motta gli ha fatto reinventandolo come giocatore. Un regalo che si chiama "nazionale". E Il classe 2002 vorrebbe in qualche modo "ringraziare" Motta e in questo senso qualcosa l'ha già fatto. Ovveroe il fatto che ci sia Thiago non è certo un fattore secondario. Un desiderio che però non basta per vederlo a Torino.Alla Continassa c'è la consapevolezza che l. Un muro ancora più alto di quanto si potesse pensare forse perché di mezzo c'è proprio la Juventus, che nell'ottica della piazza rossoblù ha già "strappato" Thiago Motta al Bologna. In realtà non è così visto che(le squadre che si sono fatte avanti per l'allenatore non mancavano).Insomma, l'amministratore delegato del Bologna, Fenucci, ha alzato la voce:Non che non abbia un prezzo il giocatore, ma è alto, molto più di quanto la Juventus aveva messo in programma di spendere. Si parla diDalle parti di Torino comunque c'è la fiducia che con più in là, dopo l'europeo, il Bologna possa rivedere le richieste, su "spinta" magari dello stesso Calafiori.Ecco, l'europeo, appunto, che Calafiori questa sera inizierà da protagonista. E qui entra il gioco il solito discorso.Un grande europeo darebbe al Bologna ancora maggior forza per tenere il punto e non abbassare le richieste, potendo contare magari sull'interesse anche di altre big estere. Anche per questo, Giuntoli guarderà con attenzione il match di questa sera. Sulle qualità di Calafiori invece nessun dubbio,