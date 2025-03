​Juventus, lavoro personalizzato per Nico Gonzalez. Non è in dubbio per la Fiorentina

AFP via Getty Images

Come sta Nico Gonzalez

L’argentino ha seguito un programma specifico di gestione delle energie, una scelta precauzionale dello staff medico per evitare sovraccarichi in questa fase cruciale della stagione.Nonostante l’assenza dalla sessione collettiva, filtra ottimismo sulle sue condizioni: il giocatore non ha problemi fisici rilevanti e sarà regolarmente a disposizione di Thiago Motta per il match del fine settimana. La Juventus sta intensificando la preparazione in vista della trasferta di Firenze, una gara fondamentale dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta.

La presenza di González sarà importante per l’attacco bianconero, considerando le sue qualità nel creare occasioni e nel dare imprevedibilità alla manovra offensiva., pronto a dare il suo contributo in una sfida che si preannuncia combattuta.