Juventus, sondaggio per Sancho: la situazione

La formula

Sancho-Juve, il retroscena

In attesa di definire il futuro di(contratto in scadenza nel 2025), la Juventus guarda alla Premier League, dove nei colloqui con il Mancheser United per22enne inglese che nell'ultima stagione è stato in prestito al Getafeche già a gennaio il d.t. aveva provato a portare a Torino.Sancho, dopo essere stato vicino alla Juve a gennaio, è tornato al Borussia Dortmund in prestito e adesso i gialloneri sarebbero ben felici di riprenderselo in via definitiva, ma non alle condizioni economiche dello United. Gli inglesi infatti, scrive la Gazzetta dello Sport, lol problema è il costo oltre al periodo di stop legato aPer questo in casa bianconera si stanno facendo valutazioni a 360 gradi e nel frattempo si battono anche altre strade e una di queste porta proprio a Sancho.Giuntoli dopo averci provato nella sessione invernale è tornato alla carica per il classe 2000.(troppi gli 8,5 milioni netti che guadagna attualmente). Sarebbe un gran colpo, ma non è operazione semplicissima. Il d.t. intanto si è messo in lista, nella speranza che non arrivino squadre intenzionate ad acquistarlo a titolo definitivoLa stima del Football Director della Juve è dimostrata dal fatto che a gennaio aveva praticamente concluso l'arrivo di Sancho con la formula del prestito e con ingaggio in buona parte pagato dallo Unitednon intenzionato a cambiare modulo a metà stagione in un momento in cui i bianconeri viaggiavano spediti prima del tracollo avvenuto da fine gennaio.