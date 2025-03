I gesti di Vlahovic e la risposta di Thiago Motta. Cosa è successo alla Continassa

2024 Getty Images

L’allenamento di Vlahovic

Facce serie e concentrate, poco spazio a sorrisi e leggerezza. Alla Continassa, il clima riflette perfettamente quello meteorologico: nubi fitte e solo qualche spiraglio di sole. La Juventus sta alzando i giri del motore in vista della delicatissima sfida contro la, un match che arriva dopo la pesante sconfitta contro le numerose voci sul futuro di Thiago Motta . A testimoniarlo è il video dell’allenamento pubblicato dal club, che restituisce l’atmosfera concentrata e seriosa che si respira nel centro sportivo bianconero.

Verso Fiorentina-Juve, le scelte in attacco

Tra i più attivi e determinati in campo c’è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, protagonista in negativo contro l’Atalanta con un errore che ha spianato la strada al 4-0 nerazzurro, appare concentrato e voglioso di riscatto. Strappa palloni ai compagni, si muove con aggressività, segna e fa segnare, dimostrando una determinazione che non passa inosservata.A bordo campo, Thiago Motta osserva con attenzione e apprezza l’atteggiamento del suo numero 9. “”, gli grida, mentre anche i compagni lo incoraggiano. Un segnale chiaro: la squadra vuole dimenticare la disfatta di Bergamo e provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi.Intanto, in vista della sfida contro la Fiorentina, resta ancora aperto il ballottaggio tra Vlahovic e Kolo Muani. Saranno gli ultimi allenamenti a decidere chi guiderà l’attacco bianconero in una gara che può valere molto per il futuro del tecnico e della Juventus stessa.