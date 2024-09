Sabatini a Pressing: le parole su Thiago Motta e il mercato

Dopo i tre pareggi consecutivi in campionato senza segnare, intorno allasi aprono diversi temi di discussione. Da alcune scelte forti dialla situazione diSandro Sabatini a Pressing ha analizzato il momento bianconero e l'inizio del nuovo ciclo: "Non si può negare che qualsiasi allenatore debba avere tempo a disposizione. Thiago Motta lo posso anche giustificare, per certe cose no"."Se sostituisci Vlahovic con Weah che è la prima volta che gioca centravanti in vita sua. Se vedo Koopmeiners che fa il terzino sinistro e Cambiaso che fa Modric, va bene la sorpresa ma non insistere sennò non diventa più una sorpresa."SUL MERCATO - "In panchina ci sono 100 milioni spesi sul mercato,Ci vuole tempo? McTominay nel Napoli gioca, i tre acquisti che stanno in panchina sono quelli arrivati a fine giugno. Koopmeiners, Kalulu, Nico Gonzalez giocano subito"."I 200 milioni di investimento che ha fatto la Juventus sfruttando le cessioni dei ragazzi della Next Gen cresciuti nella precedente gestione, in tre anni Allegri non li ha avuti. Il monte ingaggi sono tre anni che diminuisce, quest'anno è rimasto lo stesso".