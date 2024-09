Zazzaroni a Pressing: il confronto tra Thiago Motta e Allegri

"A Bologna non ho capito una mazza di come sceglieva i giocatori, delle sorprese che faceva, dei cambi, però faceva un bel gioco", le parole di Ivan Zazzaroni a Pressing.ha confrontato ciò che è accaduto al Bologna a quello che sta avvenendo alla"Anche nella Juve ritrovo lo stesso Thiago Motta, uno che mette Kalulu, toglie Danilo, mette Savona, Vlahovic. O lui è un genio o noi non capiamo una mazza". QUI LE PAROLE DI SABATINI SU THIAGO MOTTA. In risposta a Riccardo Trevisani, Zazzaroni ha poi fatto il paragone con"Una cosa che vorrei evitare di fare è paragonarai tre anni di Allegri. Quando gli salterà tutta la dirigenza, quando Pogba avrà problemi di doping, quando ci sarà un mondiale dopo due mesi e Di Maria non vorrà giocare, senza mercato, li potrai paragonare. Lo dimentichi queste cose. Io sono come te di parte ma io lo ammetto. Dimentichi tutto".