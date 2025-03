LIVE - THIAGO MOTTA VERSO L'ESONERO: tutte le ultime

2025 Getty Images



Thiago Motta verso l'esonero: le ultime notizie LIVE

Lanon gioca nel week end per la sosta per le Nazionali ma in casa bianconera sono ore di grande frenesia per la situazione che riguarda la panchina. Dopo l'incontro di venerdì scorso tra laamministratore delegato del club, nelle ultime ore ci sono state novità importanti che riguardano il futuro di Thiago Motta, sempre più verso l'esonero immediato.In questa settimana infatti, nonostante le parole di Cristiano Giuntoli subito dopo Fiorentina-Juventus, sono state fatte valutazioni sulla posizione del tecnico, legate non solo al campo ma anche all'aspetto economico. La strada però è ormai tracciata, l'avventura del tecnico italo-brasiliano è ai titolo di coda. Attese già a breve possibili novità in tal senso.Tudor alla Juventus, è fatta! Il croato sarà il nuovo allenatore bianconero.In programma l'arrivo di Tudor a Torino già in serata come riferisce Sky Sport.L'esonero di Thiago Motta può arrivare in giornata.Scelta presa dal club , Thiago Motta non sarà più l'allenatore e al suo posto è in arrivo Igor Tudor.Thiago Motta mai così a rischio: la Juventus pensa all'esonero immediato già prima di Juventus-Genoa.