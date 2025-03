TUDOR ALLA JUVENTUS, È FATTA! L'allenatore può arrivare a Torino già stasera

Paolo Bruno

Non ci sono più dubbi in casae lascerà la panchina subito, prima del match contro il Genoa. La decisione è stata presa nella serata di ieri dopo le valutazioni - anche economiche - che sono state portate avanti per tutta la settimana e non si torna indietro.Così come è certo ormai chi sarà il suo sostituto, ovveroche tornerà quindi in bianconero dopo gli anni da giocatore e quello passato da vice di Andrea Pirlo in panchina. Trovato l'accordo con il tecnico croato.

Tudor alla Juventus: previsto l'arrivo a Torino in serata

L’annuncio ufficiale dell'esonero di Thiago Motta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con la dirigenza piemontese che ha individuato in Igor Tudor il sostituto, preferito a Roberto Mancini. La Juventus vuole accelerare i tempi visto che da domani la Continassa si riaprirà e ci sarà anche il rientro dei giocatori convocati in nazionale. Per questo già oggi può esserci il comunicato ufficiale della separazione con Thiago Motta prima dell'annuncio di Tudor al suo posto.Il club è in queste ore al lavoro per formalizzare l’accordo con Tudor, trovato nella giornata di sabato 22 marzo,Se i piani fossero confermati, l'allenatore croato guiderà la squadra già nell'allenamento di domani per iniziare la preparazione verso Juventus-Genoa, in programma sabato 29.