Mckennie in campo: Douglas Luiz e Thuram fuori

Panchina da 70 milioni

Di scelte forti e sorprendentie ha già fatte molte in questo inizio di stagione. Da puntare sui giovani come Mbangula e Savona per finire con la sostituzione di Vlahovic nell'intervallo contro il Napoli . Ce n'è una però che è giusto sottolineare perché non più "episodica" e perché riguarda due degli investimenti più importanti fatti in estate. Mckennie protagonistaLa presenza dial posto dei due nuovi acquisti è ancora più sorprendente se pensiamo che lo statunitense fino a un mese fa era fuori dal progetto, non era partito con la squadra per la tourneé in Germania e non era stato mai convocato nel pre campionato. Insomma, un vero e proprio ribaltone. Quando in estate immaginavamo la nuova Juve, la "pensavamo" con Douglas Luiz e Thuram in mezzo al campo. Qualità e fisicità.come prime alternative. Manuel è l'unico intoccabile e i due innesti con il Napoli hanno giocato sommando il loro minutaggio solo 10 minuti.Fa specie pensare che il secondo acquisto più caro, ovvero Douglas (pagato 50 milioni) non sia neanche entrato nel big match dell'Allianz Stadium. Ma altrettanto da non sottovalutare il poco spazio concesso a Thuram dopo l'infortunio. La stagione è solo all'inizio, la Juventus giocherà quasi sempre ogni tre giorni e il tempo per ribaltare la situazione c'è. Intanto però,