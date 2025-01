Rashford può andare alla Juventus?

Nella serata di ieri era emersa l'indiscrezione di un inserimento del Como , che però dall'entourage del giocatore è stata "minimizzata". Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano,non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un trasferimento nella squadra lariana, a cui è stato accostato dopo che l'agente è approdato a Milano. Al momento non ci sono in programma colloqui, che invece sono avvenuti con Milan,e Borussia Dortmund, tutti comunque alle fasi iniziali di una potenziale trattativa.Si torna a citare anche il club bianconero, quindi, nei discorsi legati al futuro dell'attaccante inglese, in uscita dal, sul quale c'è comunque una folta concorrenza. Uno dei nodi principali è quello dell'ingaggio da 15 milioni di euro lordi, decisamente troppi per quasi tutti (squadre arabe a parte, probabilmente). La Juve, intanto, resta alla finestra, pur avendo messo in cima alla lista per l'attacco : evidentemente non vuole farsi sfuggire la possibilità di esplorare una pista potenzialmente interessante, che può trasformarsi in un'occasione preziosa per rinforzare l'attacco.





