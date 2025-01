Marcuspotrebbe essere in uscita dal Manchester United, nel corso delle ultime ore è stato accostato anche alla Juventus ed al Borussia Dortmund, ma non solo, tra le italiane sembra che anche il Milan sia in corsa. Stando a quanto riferisce Sky Sport però, nello speciale calciomercato, sul giocatore ora sarebbe piombato anche ilche sarebbe pronto a soffiarlo alla concorrenza. Complice anche il tecnico Fabregas e la conoscenza di alcuni compagni di squadra. La Juventus quindi deve fare attenzione alle prossime mosse sul giocatore dei Red Devils.