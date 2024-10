Pogba, cosa offre il mercato: l'Arabia Saudita e non solo

Lo scenario perè completamente cambiato dopo la riduzione della squalifica; la carriera del centrocampista francese, se fosse stata confermata la sanzione di quattro stagioni, poteva considerarsi praticamente finita visto che sarebbe potuto rientrare all'età di 34 anni dopo non aver giocato per molti anni. Con la possibilità di scendere in campo nuovamente a marzo 2025 invece, si aprono altri scenari per lui.Presto per capire cosa potrà succedere e se il futuro di Pogba sarà ancora a Torino, con la Juventus. e quindi per oltre un anno da quando la squalifica sarà terminata. L'ipotesi che le strade tra le parti si divideranno comunque non è assolutamente da scartare. Ma dove potrebbe andare Pogba?Già prima della squalificaE questa (insieme al Qatar) rimane una destinazione possibile per il giocatore, che in un campionato di livello inferiore rispetto a quello italiano o ad altri europei faticherebbe di meno dopo essere stato così a lungo fermo. Un'altra strada è quella dell'MLS, altro campionato dove da anni tanti giocatori decidono di concludere le carriere.Infine, la possibilità di rimanere in europa; scenario però che sembra più complicato. Pogba dovrebbe trovare un club pronto a prendersi un rischio di questo tipo, accettando ovviamente un ingaggio che non può essere quello di quando ha firmato per la Juventus nell'estate del 2022, ovvero intorno ai 10 milioni di euro.