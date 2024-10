Pogba-Juventus, che succede dopo la squalifica?

Giocherà con Thiago Motta?

Il ritorno diin campo non è più un miraggio; la squalifica del centrocampista francese è stata ridotta a 18 mesi rispetto ai quattro anni iniziali. Il calvario di Pogba finirà quindi a marzo, l'11 precisamente.E qui ovviamente si apre un mondo. Che succederà adesso che sono cambiati totalmente gli scenari?Pogba una volta terminata la squalifica potrà di nuovo regolarmente giocare ed essere a disposizione del club. Ovviamente, non si può non considerare la sua condizione fisica pensando a cosa il francese potrebbe dare alla Juve e come potrebbe eventualmente inserirsi.quando subentrò contro l'Empoli, pochi giorni prima della squalifica. Ma già nelle stagioni precedenti aveva avuto tantissimi problemi fisici.Ecco perché ci sono molti dubbi dal punto di vista atletico. Oltre a questo, da settembre 2023 l'ex Manchester United non si allena neanche con la squadra. In questi mesi spesso si è mostrato sui social mentre lavorava da solo per provare a tenersi in forma anche se questo non può essere bastato per mantenere la condizione.Insomma, è evidente che,in questa stagione. Anche perché pensando a questioni strettamente calcistiche, se fino all'anno scorso i bianconeri avevano lacune a centrocampo, quello di quest'anno è senza dubbio il reparto con più opzioni per Motta. In ogni caso, la giornata di oggi segna un nuovo capitolo per Pogba, che dopo mesi così complicati, ha ricevuto una grande notizia per lui.