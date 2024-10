Forse ha una fine il calvario di Paul, forse si vede la luce in fondo al tunnel. Stando a quanto riferisce Sami Mokbel di Mail Sport il centrocampista della Juventus ha visto ridursi la sua squalifica per doping rimediata ormai oltre un anno fa a 18 mesi dal. Inoltre, da gennaio Paul potrà tornare ad allenarsi con la Juventus alla Continassa, a partire dal mese di marzo potrà anche tornare ufficialmente a giocare gare ufficiali. La sua multa inizialmente prevista inoltre sarebbe stata ridotta dopo la sentenza di oggi del CAS. Il ritorno in campo del centrocampista quindi ora sembra essere sempre più vicino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui