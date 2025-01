Perché la Juventus ha preso solo giocatori in prestito

Perché solo prestiti per la Juventus?

Prima, poi Renato Veiga . Un prestito dietro l'altro per la, entrambi secchi, in una sessione di calciomercato focalizzata sulle esigenze del presente ma con lo sguardo rivolto anche al futuro. Il club bianconero, infatti, come spiega Calciomercato.com, non intende impegnarsi con dei giocatori a gennaio in grado poi di sconvolgere già le dinamiche dell'estate, quandocercherà di mettere a segno colpi ambiziosi.Del resto Renato Veiga è stato individuato come (temporaneo) sostituto di Juan Cabal, mentre se dovessero arrivare a loro volta in prestito - prenderebbero il posto di Gleison Bremer. Il discorso è stato diverso per: era un'occasione ed è stata colta, subito a titolo definitivo perché l'ingaggio non tocca neanche il milione. Perciò è abbordabile.